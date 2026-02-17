Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeibeamter bei tätlichem Angriff dienstunfähig verletzt

Im Rahmen einer geplanten Abschiebemaßnahme gegen eine 20-Jährige leisteten mehrere Familienmitglieder Widerstand gegen Polizeibeamte.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen brachten Polizeibeamte am Montagmorgen eine afghanische Staatsangehörige zur Vorbereitung weiterer Maßnahmen in einem Abschiebeverfahren des Regierungspräsidiums Karlsruhe zum Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt. Als gegen 07:50 Uhr mehrere Familienangehörige am Polizeirevier erschienen, um offensichtlich die Abschiebung zu verhindern, gelang der 20-Jährigen die Flucht aus dem Dienstgebäude. Nach einer kurzen Verfolgung konnten Polizeibeamte die Frau in der Königsberger Straße einholen und wieder ergreifen. Mehrere Familienangehörige beleidigten in der Folge die eingesetzten Beamten und leisteten teils erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Ein 23-Jähriger sowie dessen 17-jähriger Bruder griffen die Polizisten tätlich an. Infolge der Widerstandshandlungen zog sich ein Beamter Verletzungen am Bein zu und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Erst mit dem Hinzuziehen weiterer Streifenwagenbesatzungen gelang es, die Situation zu beruhigen. Die 20-Jährige wurde im Anschluss abgeschoben.

Gegen die Beteiligten wurden mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen tätlichen Angriffs, Widerstand und Beleidigung eingeleitet.

