PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit hohem 4-stelligen Sachschaden in Morbach

Morbach (ots)

Am 04.02.20026,zwischen 10:15 und 11:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz vor dem REWE-Getränkemarkt / Schuh Maxx in Morbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Parkvorgang einen parkenden Mercedes Geländewagen im vorderen Bereich der Beifahrerseite und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei entstand Sachschaden in einem hohen vierstelligen Bereich. Aufgrund der gesicherten Lackanhaftungen wird bei dem Tatfahrzeug von einem weißen Kraftfahrzeug ausgegangen. Sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall bitte an die Polizeiinspektion Morbach unter 06533/9374-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533-93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pimorbach

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 08:52

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Göttschied

    Idar-Oberstein (ots) - Am Donnerstag, den 29.01.2026 kam es zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr im Bereich der Idarer Straße 66 - Ecke Blumenstraße 73 in 55743 Idar-Oberstein (Göttschied) auf einem Parkplatz einer dortigen Arztpraxis zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte dabei einen hellblauen Hyundai-Kona und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren