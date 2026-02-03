Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Die Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Kaminbrand in der Vollmersbachstraße

Am Vormittag des 30. Januars kam es in der Vollmersbachstraße zu einem Kaminbrand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits durch den Bewohner gelöscht worden. Verletzt wurde niemand. Aufgrund des Einsatzes musste die Vollmersbachstraße für die Dauer des Feuerwehreinsatzes kurzzeitig gesperrt werden.

Unfall unter Alkoholeinfluss

In den frühen Morgenstunden des 31. Januars wurde ein roter 1er BMW gemeldet, der unsicher geführt worden sei und zuvor bereits mehrmals mit der Leitplanke kollidiert sei. Durch die Streife konnte der BMW, der auf der linken Fahrzeugseite sowie an allen vier Felgen stark beschädigt war, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wies der Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille auf, woraufhin der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein sichergestellt wurden. Zudem wurde die zuständige Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Körperliche Auseinandersetzungen in Diskothek und Gaststätte

Zwischen 3 und 4 Uhr des 1. Februars kam es in einer Diskothek in Idar-Oberstein sowie in einer Gaststätte in Fischbach zu körperlichen Auseinandersetzungen. In der Diskothek wurden drei Männer durch einen Aggressor leicht verletzt. In der Gaststätte in Fischbach wurden zwei Männer ebenfalls durch einen Aggressor leicht verletzt. Die Ermittlungen zu den jeweiligen Vorfällen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier