Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Göttschied

Idar-Oberstein (ots)

Am Donnerstag, den 29.01.2026 kam es zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr im Bereich der Idarer Straße 66 - Ecke Blumenstraße 73 in 55743 Idar-Oberstein (Göttschied) auf einem Parkplatz einer dortigen Arztpraxis zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte dabei einen hellblauen Hyundai-Kona und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

