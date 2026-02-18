Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Alkoholisierte Autofahrerin gefährdet Verkehrsteilnehmer

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagabend verursachte eine Mercedes-Fahrerin offenbar alkoholisiert einen Verkehrsunfall, entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle und geriet wenige Minuten später in einen Straßengraben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte eine 50-jährige Mercedes-Fahrerin in der Adlerstraße gegen 20:00 Uhr mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Aufgrund dessen musste eine dahinter befindliche Zeugin eine Gefahrenbremsung einleiten und nach rechts ausweichen, um einen weiteren Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge fuhr die mutmaßliche Unfallverursacherin in Richtung Hauptstraße weiter. Die Zeugin nahm die Verfolgung auf und sichtete den Mercedes wenig später, festgefahren in einem Straßengraben. Offenbar kam die 50-Jährige zuvor von der Fahrbahn ab.

Die Mercedes-Fahrerin erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen keine Verletzungen.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich bei der Fahrerin Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von circa zwei Promille. Der Pkw war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 07243-32000 zu melden.

Ogulcan Bozkurt - Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell