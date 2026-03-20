Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannter Tatverdächtiger entblößt sein Geschlechtsteil vor Frau

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:20 Uhr wurde eine 54-jährige Frau Opfer eines unbekannten Exhibitionisten im Bereich des Akazienweg in Nettetal-Kaldenkirchen. Sie ging mit ihrem Hund spazieren. Der unbekannte männliche Tatverdächtige saß auf einer Bank und zog beim Erblicken der Geschädigten sein Geschlechtsteil aus seiner Hose und zeigte dieses der Geschädigten. Diese entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit. Die Geschädigte beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: Der Mann sei ca. 20- 30 Jahre alt gewesen, dunkelhäutig und habe eine olivgrüne Cap getragen. Haben Sie Hinweise zu dem Vorfall? Oder haben Sie Hinweise zu dem Tatverdächtigen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 der Polizei Viersen unter der Rufnummer: 02162/377-0. /hl (179)

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