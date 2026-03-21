Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Vollbrand eines Pkw auf der B221

Nettetal (ots)

Am heutigen Samstag befuhr eine 50jährige Brüggenerin mit ihrem Pkw (Benzin / Gas) die Kaldenkirchener Straße in Fahrtrichtung Herongen. Im Fahrzeug befand sich ebenfalls eine 47jährige Baesweilerin auf dem Beifahrersitz. Gegen 09:05 Uhr wurde plötzlich während der Fahrt im Bereich Nettetal-Leuth an der Einmündung zu der Straße Locht eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum festgestellt. Nach dem Abstellen des Pkw am Fahrbahnrand haben beide Frauen das Fahrzeug zügig verlassen. Unmittelbar darauf schlugen Flammen aus dem Motorraum und breiteten sich aus. Durch Kräfte der Bundespolizei und der Landespolizei wurden Absperrmaßnahmen durchgeführt. Hierdurch kam es für etwa 1,5 Stunden zu notwendigen Verkehrseinschränkungen. Durch die Feuerwehr Leuth konnte der Brand gelöscht werden. Auslaufende Betriebsmittel wurden mit einer Spezialmaschine gereinigt. Der Pkw brannte vollständig aus und musste durch einen Abschlepper transportiert werden. Beide Frauen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort. Nach aktuellen Erkenntnissen kann von einem technischen Defekt mit unbekannter Ursache ausgegangen werden. /bru (181)

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