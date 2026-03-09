PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht auf Autokino-Parkplatz - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag (07.03.2026) ereignete sich auf dem Parkplatz des Autokinos in der Straße "Im Tambour" in Kornwestheim gegen 14.25 Uhr eine Unfallflucht. Nach derzeitigem Stand soll der noch unbekannte Fahrer eines PKW rückwärts gegen einen Audi gefahren sein, in dem zu diesem Zeitpunkt ein 57 Jahre alter Mann saß. Dieser sah den Zusammenstoß kommen und versuchte den unbekannten Lenker, der mit einem BMW unterwegs gewesen sein dürfte, durch Hupen darauf aufmerksam zu machen. Der Unbekannte fuhr dennoch gegen den Audi. Der 57-Jährige stieg hierauf aus dem Audi aus und lief dem Unbekannten hinterher. Er sprach ihn auch auf den Unfall an, worauf sich der Unbekannte jedoch uneinsichtig zeigte und letztlich davonfuhr. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Mehrere Zeugen sollen den Unfall beobachtet haben. Diese werden nun gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

