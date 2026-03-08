Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: zwei Wohngebäude in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am frühen Sonntagmorgen (08.03.2026) an den Schillerplatz in Pleidelsheim aus, nachdem dort gegen 03:45 Uhr Flammen in einem Wohnhaus gemeldet worden waren.

Aus noch ungeklärter Ursache war in einem der obersten Stockwerke eines der dicht nebeneinander gebauten Wohnhäuser am Rande der Kreisstraße 1611 ein Feuer ausgebrochen. Der Dachstuhl stand kurz darauf in Vollbrand und die Flammen griffen auf das benachbarte Wohngebäude über. Ein angrenzendes Hotel musste ebenfalls geräumt werden. Mutmaßlich durch die Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Hotel verhindert werden.

Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner musste aus ihren Wohnungen gerettet werden, teilweise unter dem Einsatz von Drehleitern. Insgesamt wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand 58 Personen vom Rettungsdienst betreut. Sechs Personen wurden mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht und konnten dieses bereits wieder verlassen.

Die Löschmaßnahmen, an denen mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligt sind, dauern noch an (08.03.2026, 10:30 Uhr). Die umliegenden Straßen im Bereich der Ortsmitte sind für den Personen- und Fahrzeugverkehr nach wie vor gesperrt.

Beide Gebäude sind nicht mehr bewohnbar, der Bevölkerungsschutz kümmert sich um die Unterbringung der Bewohnerinnen und Bewohner.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 1.500.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell