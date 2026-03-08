Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen (L1100/Neckartalstraße): Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (07.03.2026) kam es gegen 19:57 Uhr auf der L1100/Neckartalstraße in Ludwigsburg-Neckarweihingen zu einem Verkehrsunfall. Der Unfall ereignete sich auf Höhe des dortigen Wertstoffhofs. Ein 32-jähriger Lenker eines VW Golf befuhr die Neckartalstraße in Fahrtrichtung Ludwigsburg-Poppenweiler. Aus zunächst ungeklärten Gründen geriet der Fahrzeuglenker in den Gegenverkehr. Trotz eingeleitetem Ausweichmanöver konnte der ihm entgegenkommende 60-jährige Lenker eines BMW 1er einen Unfall nicht verhindern und es kam zur Kollision. Im BMW befand sich zudem eine 58 Jahre alte Beifahrerin. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, konnte im Verlauf der Ermittlungen und Fahndung, bei dem zeitweise auch ein Polizeihubschrauber unterstützte, schlussendlich festgestellt werden. Der 32-Jährige bestritt zunächst, gefahren zu sein, räumte wenig später jedoch ein, das Fahrzeug geführt zu haben. Sowohl der Unfallverursacher als auch die beiden Insassen des BMW wurden leicht verletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es stellte sich außerdem heraus, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und zum Unfallzeitpunkt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme mehrere Streifenbesatzungen im Einsatz. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs hat die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg übernommen.

