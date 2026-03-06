Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in der Freiberger Straße

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag (05.03.2026) 16:00 Uhr und Freitag (06.03.2026) 08:15 Uhr in der Freiberger Straße in Bietigheim in ein Firmengebäude ein. Unter Krafteinwirkung überwunden die Täter ein Fenster des Gebäudes und verschafften sich so Zutritt ins Gebäudeinnere. Hier durchwühlte die Täter sämtliche Räume. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Ob die Täter Beute machen konnten sowie die Höhe des entstand Sachschadens sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bssingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell