Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Horrheim: eine leichtverletzte Person nach Kollision mit Pannenfahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 27 Jahre alter Seat-Fahrer, der am Donnerstag (05.03.2026) gegen 07:15 Uhr aufgrund einer Panne am rechten Fahrbahnrand der Landesstraße 1131 bei Horrheim zum Stehen gekommen war und anschließend in einen Unfall verwickelt wurde. Der 27-Jährige war aus Richtung Sersheim kommend und in Fahrtrichtung Gündelbach unterwegs. Auf Höhe Horrheim, kurz vor dem Kreisverkehr an der Kreisstraße K1682 (Alemannenstraße) zwang ihn mutmaßlich ein technischer Defekt an seinem Fahrzeug zum Anhalten. Vermutlich übersah ein 59 Jahre alter Opel-Lenker aus noch unbekannter Ursache das zum Unfallzeitpunkt nur mit dem eingeschalteten Warnblinker abgestellte Pannenfahrzeug. In der Folge fuhr er auf den Seat auf. Hierbei erlitt der 27-Jährige leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

