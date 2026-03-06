PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Engelbergtunnel: Autobahntunnel mit Farbe beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch (04.03.2026), 05:00 Uhr und Donnerstag (05.03.2026), 08:30 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter im Bereich des Engelbertunnels der Bundesautobahn 81 sein Unwesen.

Der Unbekannte beschmierte unter anderem die Seitenwände des Tunnels, einen Stromverteilerkasten sowie eine Lärmschutzwand mit Sprühfarbe. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 12.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de an die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

