Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: zwei Leichtverletzte und 12.000 Euro Sachschaden - Zeugen nach Unfall im Tammerfeld gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen (05.03.2026) gegen 07:00 Uhr auf der Bundesstraße 27 (B27) in Ludwigsburg auf Höhe Tammerfeld ereignet hat. Ein 42-Jähriger war mit seinem Mercedes-Lkw auf der B27 von Bietigheim-Bissingen in Richtung Ludwigsburg unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Transporter der Marke Maxus auf der Landesstraße 1133 (L1133) aus Tamm kommend und wollte rechts auf die B27 in Richtung Ludwigsburg einbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Dabei wurden der 34-Jährige und sein 32-jähriger Beifahrer im Transporter leicht verletzt. Der 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 42-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 12.000 Euro. Der Maxus-Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist zumindest nicht auszuschließen, dass der 34-Jährige möglicherweise das Rotlicht der für ihn geltenden Ampel nicht beachtete. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und eventuell Hinweise zur Ampelschaltung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

