Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht geben können, die sich am Dienstag (03.03.2026) zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr auf einem Discounter-Parkplatz in der Gustav-Rau-Straße in Bietigheim ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken in eine Parklücke einen geparkten Subaru. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

