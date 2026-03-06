Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: geparktes Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am Donnerstag (05.03.2026) zwischen 13:10 Uhr und 15:25 Uhr einen in der Alt-Württemberg-Allee in Ludwigsburg geparkten Mercedes. Mit einem noch unbekannten spitzen Gegenstand beschädigte der Unbekannte das abgestellte Fahrzeug auf der gesamten Beifahrerseite und hinterließ einen Sachschaden von noch unbekannter Schadenshöhe. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

