PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: geparktes Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am Donnerstag (05.03.2026) zwischen 13:10 Uhr und 15:25 Uhr einen in der Alt-Württemberg-Allee in Ludwigsburg geparkten Mercedes. Mit einem noch unbekannten spitzen Gegenstand beschädigte der Unbekannte das abgestellte Fahrzeug auf der gesamten Beifahrerseite und hinterließ einen Sachschaden von noch unbekannter Schadenshöhe. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 15:46

    POL-LB: Ditzingen: Hund stößt 45-Jährigen zu Boden - Polizei sucht Zeugen

    Ludwigsburg (ots) - Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, nachdem es am Mittwoch (04.03.2026) gegen 07.50 Uhr im Bereich des Bahnhofs Ditzingen zu einer fahrlässigen Körperverletzung gekommen ist. Ein 45 Jahre alter Mann war zu Fuß aus Richtung der Calwer Straße zum Bahnhof unterwegs, als er auf dem Gelände des ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 15:00

    POL-LB: Ludwigsburg: Fahrraddiebe vorläufig festgenommen

    Ludwigsburg (ots) - Einem aufmerksamen Zeugen fielen am Mittwoch (04.03.2026) zwei junge Männer auf, die gegen 21.30 Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg ihr Unwesen trieben. Die beiden Männer hatte in der Bahnhofstraße ein mutmaßlich gestohlenes Herrenrad ohne Sattel dabei und warfen ein beschädigtes Fahrradschloss in einen Mülleimer. Anschließend begaben sie sich zu einem Fahrradständer, stahlen dort ein Damenrad und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren