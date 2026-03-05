PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fahrraddiebe vorläufig festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen fielen am Mittwoch (04.03.2026) zwei junge Männer auf, die gegen 21.30 Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg ihr Unwesen trieben. Die beiden Männer hatte in der Bahnhofstraße ein mutmaßlich gestohlenes Herrenrad ohne Sattel dabei und warfen ein beschädigtes Fahrradschloss in einen Mülleimer. Anschließend begaben sie sich zu einem Fahrradständer, stahlen dort ein Damenrad und fuhren davon. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeikräfte konnten die beiden Männer im Alter von 21 und 23 Jahren kurz darauf in der Schillerstraße stoppen und vorläufig festnehmen.

Die beiden Fahrräder wurden sichergestellt. Es handelt sich dabei um ein silber-schwarzes Herrenrad des Herstellers Cube sowie ein rotes Damenrad. Die geschädigten Besitzer werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Der 21- und der 23-Jährige müssen nun mit einer Strafanzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 13:02

    POL-LB: Weil der Stadt: Unbekannte brechen in Wettbüro und Tankstelle ein

    Ludwigsburg (ots) - Auf Bargeld und Zigaretten hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die in der Nacht zum Donnerstag (05.03.2026) in ein Sportwettbüro und eine Tankstelle in der Siemensstraße in Weil der Stadt einbrachen. Vermutlich schlugen sie zunächst ein Fenster des Wettbüros ein und brachen dann mehrere Wettterminals auf. So konnten sie eine noch ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 12:58

    POL-LB: Remseck am Neckar: Unfallflucht auf Parkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch (04.03.2026) zwischen 12.00 Uhr und 12.20 Uhr mutmaßlich beim Rangieren einen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße Am Holzbach in Remseck am Neckar geparkten Skoda. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 11:59

    POL-LB: Großbottwar: auf offener Straße geschlagen und beleidigt - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zweier Verkehrsteilnehmer kam es am Mittwoch (04.03.2026) gegen 17:00 Uhr auf der Kreisstraße 1702 (Steinheimer Straße) zwischen Kleinbottwar und Großbottwar. Kurz vor dem Ortseingang Großbottwar soll ein bislang noch unbekannter Fahrer eines weißen Citroen mit Heilbronner Kennzeichen (HN-) einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren