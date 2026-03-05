Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fahrraddiebe vorläufig festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen fielen am Mittwoch (04.03.2026) zwei junge Männer auf, die gegen 21.30 Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg ihr Unwesen trieben. Die beiden Männer hatte in der Bahnhofstraße ein mutmaßlich gestohlenes Herrenrad ohne Sattel dabei und warfen ein beschädigtes Fahrradschloss in einen Mülleimer. Anschließend begaben sie sich zu einem Fahrradständer, stahlen dort ein Damenrad und fuhren davon. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeikräfte konnten die beiden Männer im Alter von 21 und 23 Jahren kurz darauf in der Schillerstraße stoppen und vorläufig festnehmen.

Die beiden Fahrräder wurden sichergestellt. Es handelt sich dabei um ein silber-schwarzes Herrenrad des Herstellers Cube sowie ein rotes Damenrad. Die geschädigten Besitzer werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Der 21- und der 23-Jährige müssen nun mit einer Strafanzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls rechnen.

