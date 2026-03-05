Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch (04.03.2026) zwischen 12.00 Uhr und 12.20 Uhr mutmaßlich beim Rangieren einen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße Am Holzbach in Remseck am Neckar geparkten Skoda. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell