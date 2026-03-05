PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (04.03.2026) zwischen 10:45 Uhr und 12:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker mutmaßlich beim Ausparken einen auf dem Kundenparkplatz in der Buchstraße in Bietigheim geparkten Honda und machte sich anschließend aus dem Staub. Am Honda entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

