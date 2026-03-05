POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden gesucht
Ludwigsburg (ots)
Am Mittwoch (04.03.2026) zwischen 10:45 Uhr und 12:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker mutmaßlich beim Ausparken einen auf dem Kundenparkplatz in der Buchstraße in Bietigheim geparkten Honda und machte sich anschließend aus dem Staub. Am Honda entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.
