Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unfallflucht auf der B 464 - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (04.03.2026) gegen 12.35 Uhr auf der Bundesstraße 464 südlich von Renningen ereignete, sucht das Polizeirevier Leonberg noch Zeugen. Eine 23 Jahre alte VW-Fahrerin war in Richtung Renningen unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr, der unter anderem auf die Bundesstraße 295 führt, kam ihr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker entgegen. Dieser geriet aus ungeklärter Ursache auf ihre Spur und es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß. Hierdurch wurden der linke Seitenspiegel des VW aber auch das Fahrerfenster beschädigt. Durch umherfliegende Glassplitter erlitt die Frau leichte Verletzungen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt indes unbeirrt in Richtung Böblingen fort. Der Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei nimmt unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de Hinweise zu dem Unbekannten entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

