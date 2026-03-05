PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 85-Jährige wird Opfer von Anrufstraftätern

Ludwigsburg (ots)

Eine 85 Jahre alte Böblingerin wurde am Mittwochnachmittag (04.03.2026) von Unbekannten angerufen, die vorgaben, dass die Tochter der Seniorin in einen tödlichen Unfall verwickelt worden sei. Um nicht ins Gefängnis zu müssen, würde eine Kaution von 70.000 Euro benötigt. Die Täter telefonierten rund drei Stunden mit der 85-Jährigen, die letztlich Schmuck im Wert von etwa 3.000 Euro an einen Mann übergab, der zu ihr nachhause kam.

Die Polizei rät, seien Sie bei derartigen Anrufen vorsichtig und geben Sie Unbekannten gegenüber am Telefon keine Vermögens- oder Wohnverhältnisse preis. Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gerichte werden Sie niemals telefonisch kontaktieren und derartige Daten erfragen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und sich keine Angst vor angeblichen Straftaten machen. Beenden Sie im Zweifelsfall das Telefonat und melden Sie sich bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Wählen Sie dabei die Rufnummer immer selbst und lassen Sie sich nicht von den Unbekannten dorthin verbinden. Weitere Informationen erhalten Sie auch jederzeit online unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg

