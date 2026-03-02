PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Kartenbetrug

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Kartenbetrug
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Arnstadt, Erfurt, Leipzig (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am 07.06.2024 in einem 
Geschäftsraum einer Bank in der Erfurter Straße 500,00 Euro Bargeld 
und die EC-Karte eines 83-Jährigen. Im Zeitraum vom 08.06.2024 bis 
10.06.2024 hob der Täter insgesamt 1.100 Euro vom Bankkonto des 
83-Jährigen ab und nutzte dessen EC-Karte außerdem mehrfach für 
Einkäufe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die EC-Karte durch 
den Unbekannten in Arnstadt, Erfurt und auch in Leipzig genutzt. Es 
entstand ein Vermögensschaden von circa 3.500 Euro.
Wer kann Angaben zur abgebildeten Person oder deren Aufenthalt 
machen? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der 
Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0148826/2024 zu 
melden. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung des 
Fotomaterials liegen vor. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 12:01

    LPI-GTH: Versuchter Telefontrickbetrug

    Landkreis Gotha (ots) - Am 27.02.2026 in der Zeit von 11.40 Uhr bis 14.45 Uhr versuchten unbekannte Täter in gleich neun Fällen an Informationen zu Wertsachen und Geld zu gelangen. Der oder die Unbekannten gaben sich am Telefon als Polizeibeamter aus und teilten verschiedenste Sachverhalte mit, alle mit dem Ergebnis, dass Personen gefasst wurden und ein Bezug zum Angerufenen besteht. Als die Nachfrage nach Geld oder ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:00

    LPI-GTH: Kollision mit Simson

    Schnepfenthal-Rödichen (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 17 Jahre alter Simson-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 13.00 Uhr die Reinhardsbrunner Straße aus Richtung Waltershausen und wollte in die Poststraße abbiegen. Der dahinterfahrende 81-jährige Hyundai-Fahrer wollte den Simson-Fahrer während dessen Abbiegevorgang überholen, wobei es zur Kollision kam. Der 17-Jährige und sein 9-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Simson war ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:00

    LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

    Eisenach (ots) - Am 27. Februar führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen zwischen Eisenach- Weststadt und Eisenach-Oststadt durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 120 km/h. 1414 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 23 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 177 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die zentrale ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren