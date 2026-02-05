Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Verkehrsunfall mit Eigenbeteiligung

Hannover (ots)

Am Donnerstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit Eigenbeteiligung eines Fahrzeugs der Feuerwehr Hannover. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 20:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Hamburger Allee und der Celler Straße zu einem Zusammenstoß mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Das Fahrzeug der Feuerwehr Hannover befand sich mit Sonder-und Wegerechten auf der Hamburger Alle auf dem Weg zu einem Einsatz im Innenstadtbereich. Dieser Einsatz wurde von anderen Einsatzkräften übernommen. Die Feuerwehr Hannover war mit einem Einsatzleitwagen und einem Rettungswagen vor Ort. Die Einsatzkraft der Feuerwehr wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Hannoversches Krankenhaus transportiert. Die Personen aus dem beteiligten Fahrzeug konnten die Unfallstelle selbständig verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Schadenhöhe können keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell