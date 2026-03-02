PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Eisenach (ots)

Am 27. Februar führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen zwischen Eisenach- Weststadt und Eisenach-Oststadt durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 120 km/h. 1414 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 23 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 177 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

