LPI-GTH: Sachbeschädigung

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Nachmittag ereignete sich gegen 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Wandersleben und Mühlberg. Eine 17-jährige Fahrerin eines Honda Leichtkraftrades befuhr die Straße von Wandersleben kommend. Sie kam dabei von ihrer Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW, welcher von einer 42-Jährigen gefahren wurde und mit zwei weiteren Personen besetzt war (w/68, m/9). Die 17 ...

