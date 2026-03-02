LPI-GTH: Sachbeschädigung
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Personen beschädigten die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Oehrenstöcker Chaussee mittels Sprühfarbe. Durch das ungefähr drei Meter große Graffito entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 500 Euro. Die Tat ereignete sich gestern, zwischen 01.30 Uhr und 10.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0051966/2026) entgegen. (jd)
