Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich gegen 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Wandersleben und Mühlberg. Eine 17-jährige Fahrerin eines Honda Leichtkraftrades befuhr die Straße von Wandersleben kommend. Sie kam dabei von ihrer Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW, welcher von einer 42-Jährigen gefahren wurde und mit zwei weiteren Personen besetzt war (w/68, m/9). Die 17 Jahre junge Frau erlag ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Insassen des VW wurden schwer verletzt und kamen in Krankenhäuser. Zur Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Straße war temporär voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

