Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgebrochene Gartenhütten

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Sonntagmorgen erreichte die Polizei in Gotha die Nachricht, dass in der Spohrstraße gleich mehrere Garagen und Gartenhütten aufgebrochen und scheinbar durchsucht wurden. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass in sechs Gartenhütten eingebrochen wurde. Nach erster Sichtung wurde scheinbar nichts gestohlen. Tatzeitraum war die Nacht vom 28.02.2026 zum 01.03.2026. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnnummer 03621-781124 und Angabe der Bezugsnummer 26048372 entgegen. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
