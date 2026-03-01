PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrolle entzogen - Fahrzeug samt Fahrer gestellt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Gegen 00.30 Uhr am 01. März beabsichtigten Polizeibeamte einen Pkw Audi auf der L1027 von Leina kommend in Richtung Gotha anzuhalten und zu kontrollieren, doch stattdessen gab der Fahrer des Pkw Gas und versuchte mit überhöhter Geschwindigkeit und zum Teil ohne Beleuchtung zu entkommen. Mit Hilfe mehrerer Streifenwagenbesatzungen gelang es das Fahrzeug in der Uelleber Straße in Gotha zu stoppen und den 20-jährigen Fahrer zu überwältigen. Dieser gab an, dass er zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortslage Leina gefahren sei und nun Angst hatte, den Führerschein abgeben zu müsssen. Daher sei er vor der Polizei geflohen. Auf Grund der gefährlichen Verfolgungsfahrt wurde gegen den jungen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eröffnet. Zudem beschlagnahmten die Beamtennach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft den Führerschein und zogen den Audi ein. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 14:00

    LPI-GTH: Berauscht auf dem Fahrrad unterwegs

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 00.20 Uhr führten Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Gotha in der Uelleber Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle mit einem 31-jährigen Radfahrer durch. Dabei stellten sie fest, dass dieser mit mehr als 1,7 Promille Alkohol in der Atemluft unterwegs war. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme zu Beweiszwecken ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 13:35

    LPI-GTH: Simson entwendet - Zeugen gesucht

    Arnstadt (ots) - Am Samstagnachmittag wurde bei der PI Arnstadt-Ilmenau der Diebstahl einer Simson S50N im Wert von ca. 3000,- Euro angezeigt. Das Moped war an einem Pfosten eines Carports mittels Seilschloss angeschlossen. Bisher unbekannte Täter haben bereits am Donnerstag, 26.02.26 in der Zeit von 07:15 Uhr bis 11:30 Uhr das Schloss auf unbekannte Weise durchtrennt und in der Folge das Moped entwendet. Zeugenhinweise ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 13:30

    LPI-GTH: Einbruch in Tankstelle - Zeugenaufruf

    Arnstadt (ots) - Zwei bisher unbekannte Täter brachen am Sonntagmorgen in der Zeit vom 05:35 - 05:50 Uhr in eine Tankstelle in der Friedrichstraße in Arnstadt ein. Hierzu hebelten die beiden Unbekannten die Hintertür mittels unbekanntem Werkzeug auf und betraten den Innenraum. Aus der Tankstelle wurde eine bisher nicht bekannte Menge an Zigarettenwaren entwendet. Hierbei wurde der Alarm der Tankstelle ausgelöst und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren