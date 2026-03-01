Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrolle entzogen - Fahrzeug samt Fahrer gestellt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Gegen 00.30 Uhr am 01. März beabsichtigten Polizeibeamte einen Pkw Audi auf der L1027 von Leina kommend in Richtung Gotha anzuhalten und zu kontrollieren, doch stattdessen gab der Fahrer des Pkw Gas und versuchte mit überhöhter Geschwindigkeit und zum Teil ohne Beleuchtung zu entkommen. Mit Hilfe mehrerer Streifenwagenbesatzungen gelang es das Fahrzeug in der Uelleber Straße in Gotha zu stoppen und den 20-jährigen Fahrer zu überwältigen. Dieser gab an, dass er zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortslage Leina gefahren sei und nun Angst hatte, den Führerschein abgeben zu müsssen. Daher sei er vor der Polizei geflohen. Auf Grund der gefährlichen Verfolgungsfahrt wurde gegen den jungen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eröffnet. Zudem beschlagnahmten die Beamtennach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft den Führerschein und zogen den Audi ein. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell