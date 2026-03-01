LPI-GTH: Simson entwendet - Zeugen gesucht
Arnstadt (ots)
Am Samstagnachmittag wurde bei der PI Arnstadt-Ilmenau der Diebstahl einer Simson S50N im Wert von ca. 3000,- Euro angezeigt. Das Moped war an einem Pfosten eines Carports mittels Seilschloss angeschlossen. Bisher unbekannte Täter haben bereits am Donnerstag, 26.02.26 in der Zeit von 07:15 Uhr bis 11:30 Uhr das Schloss auf unbekannte Weise durchtrennt und in der Folge das Moped entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0051440/2026. (dl)
