LPI-GTH: Simson entwendet - Zeugen gesucht

Ingersleben (ots) - Am Freitagnachmittag kam es in der Ortslage Ingersleben zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Nachdem der Autofahrer den Radfahrer in der Karl-Marx-Straße überholte, bremste er vermutlich unangemessen stark ab, sodass der Radfahrer nicht mehr ausweichen konnte, gegen das Heck des Pkw fuhr und stürzte. Dabei wurde der Radfahrer leichtverletzt. Möglicherweise war der ...

