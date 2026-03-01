PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Einbruch in Tankstelle - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Zwei bisher unbekannte Täter brachen am Sonntagmorgen in der Zeit vom 05:35 - 05:50 Uhr in eine Tankstelle in der Friedrichstraße in Arnstadt ein. Hierzu hebelten die beiden Unbekannten die Hintertür mittels unbekanntem Werkzeug auf und betraten den Innenraum. Aus der Tankstelle wurde eine bisher nicht bekannte Menge an Zigarettenwaren entwendet. Hierbei wurde der Alarm der Tankstelle ausgelöst und die Täter flüchteten fußläufig. Die Polizei sucht Zeugen welche Angeben zum Sachverhalt oder den Tätern machen können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0051827/2026 entgegen. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

