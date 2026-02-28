Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten ein oder mehrere Unbekannte ein vor einem Wohnhaus angeschlossenes E-Bike der Marke Fischer in der Gehrener Straße in Arnstadt.

Es handelt sich um ein Fischer MtB Montis 2.1 Junior in der Farbe blau-gelb im Wert von ca. 700 Euro.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 26046932 entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell