LPI-GTH: E-Bike entwendet - Zeugenaufruf
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten ein oder mehrere Unbekannte ein vor einem Wohnhaus angeschlossenes E-Bike der Marke Fischer in der Gehrener Straße in Arnstadt.
Es handelt sich um ein Fischer MtB Montis 2.1 Junior in der Farbe blau-gelb im Wert von ca. 700 Euro.
Hinweise zum Diebstahl nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 26046932 entgegen. (tb)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
