Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: "Falsche Polizeibeamtin" entwendet nach Trickanruf Goldschmuck

Manebach (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Nachmittag erhielt ein 84jähriger einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Unter der Legende, dass seine Personalien und Anschrift bei einer festgenommenen Diebesbande aufgefunden wurden - und er nun zur Sicherheit Wertgegenstände an die "Polizei" übergeben solle, verschaffte sich eine Unbekannte Zutritt zur Wohnung des Geschädigten.

Im Rahmen dessen gelang es der weiblichen Unbekannten Goldschmuck in einem niedrigen vierstelligen Betrag zu entwenden.

Die falsche Polizistin kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - ca. 165 cm groß - kräftige bis dicke Statur - 25-30 Jahre alt - großer Kopf mit rundlichem Gesicht - braune, schulterlange, lockige Haare - Strickjacke in der Farbe "altrosa"

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0050942/2026 entgegen.

Die Polizei weist abermals daraufhin, dass niemals Polizeibeamte Wertgegenstände zu Ihrer Sicherheit nach Anruf bei Ihnen zu Hause abholen würden. Beenden Sie derartige Anrufe sofort und nehmen Sie eigenständig mit Ihrer zuständigen Polizeidienststelle Kontakt auf. Geben Sie keine persönlichen Daten preis oder beantworten Fragen zu Vermögenswerten.(tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell