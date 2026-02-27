LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen
Griesheim (Ilm-Kreis) (ots)
An der Ortsdurchfahrt der L3087 wurden gestern in der Zeit von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei 476 durchgefahrenen Fahrzeugen wurden bei erlaubten 50 km/h 19 Verstöße festgestellt. Ein Fahrzeugführer durchfuhr die Messstelle mit 80 km/h und muss mit einem hohen Bußgeld rechnen. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (ak)
