Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzter Motorradfahrer

Espenfeld (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 62-jähriger Motorradfahrer befuhr heute die Straße `Jonastal` von Espenfeld in Richtung Arnstadt. In einer Linkskurve kam der 62-Jährige auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand unfallbedingter Sachschaden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Straße voll gesperrt. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell