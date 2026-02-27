Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Großenlupnitz (Wartburgkreis)

Geschwindigkeitskontrollen (ots)

Gestern wurden in der Zeit von 06.00 Uhr bis 11.15 Uhr auf der B84 zwischen Großenlupnitz und Behringen auf Höhe der Einfahrt zum Gewerbegebiet `Kindel` Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 70 km/h für PKWs und 60 km/h für LKWs wurden bei 979 durchgefahrenen Fahrzeugen 64 Überschreitungen festgestellt. Ein PKW-Fahrer durchfuhr die Messstelle mit 120 km/h und muss nun mit einem hohen Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen. Der schnellste LKW-Fahrer durchfuhr die Messstelle mit 77 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (ak)

