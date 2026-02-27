PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Großenlupnitz (Wartburgkreis)

Geschwindigkeitskontrollen (ots)

Gestern wurden in der Zeit von 06.00 Uhr bis 11.15 Uhr auf der B84 zwischen Großenlupnitz und Behringen auf Höhe der Einfahrt zum Gewerbegebiet `Kindel` Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 70 km/h für PKWs und 60 km/h für LKWs wurden bei 979 durchgefahrenen Fahrzeugen 64 Überschreitungen festgestellt. Ein PKW-Fahrer durchfuhr die Messstelle mit 120 km/h und muss nun mit einem hohen Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen. Der schnellste LKW-Fahrer durchfuhr die Messstelle mit 77 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Sachbeschädigung durch Graffiti

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 25-Jähriger brachte gestern gegen 19.30 Uhr an der Mauer zur Laderampe einen Einkaufsmarktes im Bierweg ein Graffiti an. Eine Zeugin bemerkte den Mann und rief die Polizei. Diese kam schnell zum Einsatz und stellte ihn noch vor Ort fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Außerdem erhielt er einen ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Berauscht

    Gotha (ots) - In der Kindleber Straße wurde gestern gegen 19.00 Uhr ein 43-jähriger Fahrradfahrer kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv auf Cannabis, Amphetamin und Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

    Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Gestern gegen 19.40 Uhr befuhr eine 18-jährige Opel-Fahrerin die B19 von Eisenach in Richtung Wutha-Farnroda. Auf Höhe der Karolinenbrücke versuchte die 18-Jährige offenbar einem Wildtier auszuweichen. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betonwand. Die Fahrzeugführerin und ihre ebenfalls 18-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren