LPI-GTH: Ohne Erlaubnis

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 25-Jähriger brachte gestern gegen 19.30 Uhr an der Mauer zur Laderampe einen Einkaufsmarktes im Bierweg ein Graffiti an. Eine Zeugin bemerkte den Mann und rief die Polizei. Diese kam schnell zum Einsatz und stellte ihn noch vor Ort fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Außerdem erhielt er einen ...

