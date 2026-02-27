LPI-GTH: Ohne Erlaubnis
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Gegen 04.00 Uhr heute Morgen wurde ein 28-jähriger BMW-Fahrer in der Straße `Gewerbepark Am Wald` angehalten. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein Drogenvortest reagierte zudem positiv auf Kokain. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell