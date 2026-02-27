PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Positiver Drogenvortest

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Am Kreuzweg wurde gestern gegen 20.45 Uhr ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Nach einer Information an die Erziehungsberechtigten wurde bei dem 15-Jährigen eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
