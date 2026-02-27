Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrug

Wartburgkreis (ots)

Im Zeitraum vom 20.02.26, 11.00 Uhr bis 26.02.2026, 16.15 Uhr meldeten sich bislang unbekannte Täter telefonisch bei einem 68-jährigen Senior. Der oder die Täter gaben an, dass vom Konto des 68-Jährigen unerlaubte Auslandsüberweisungen stattgefunden hätten und man ihm nun helfen möchte, das Geld wieder zu bekommen. Der Senior sollte sich sodann online auf seinem Konto anmelden und eine Bestätigung für die angebliche Rückerstattung senden. Diesen Aufforderungen kam der 68-Jährige nach. Später stellte er fest, dass über 17.000 Euro von seinem Bankkonto auf drei verschiedene, ihm fremde Bankkonten überwiesen wurden. Sollten Sie selbst solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort auf. Geben Sie niemals Ihre Daten heraus und informieren umgehend die Polizei. Notieren Sie sich bestenfalls die Telefonnummer. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder wenden Sie sich an die polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell