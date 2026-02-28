PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Zwei Meter große Plüsch-Giraffe aus Bar entwendet

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Samstagnacht, gegen 02:15 Uhr, entwendete ein derzeit Unbekannter eine etwa zwei Meter große Plüsch-Giraffe aus einer Bar in der Weimarer Straße in Ilmenau.

Nachdem der Dieb zunächst in der Bar mit dem "Tier" kuschelte, ergriff er dieses und verließ fluchtartig das Lokal in Richtung Erfurter Straße.

Das Plüschtier wird mit einem Wert von ca. 200 Euro beziffert.

Der Giraffen-Dieb kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 180 cm groß
   - kurze braune Haare
   - scheinbares Alter um die 20 Jahre
   - grauer Kapuzenpullover, blaue Jeanshose

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0051226/2026 entgegen. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
