Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Autofahrer berauscht - Radfahrer verletzt

Ingersleben (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in der Ortslage Ingersleben zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Nachdem der Autofahrer den Radfahrer in der Karl-Marx-Straße überholte, bremste er vermutlich unangemessen stark ab, sodass der Radfahrer nicht mehr ausweichen konnte, gegen das Heck des Pkw fuhr und stürzte. Dabei wurde der Radfahrer leichtverletzt. Möglicherweise war der vorherige Cannabiskonsum des 47jährigen Pkw Fahrers ursächlich für sein Fahrmanöver. Die Folgen für ihn waren eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Der Radfahrer wurde im Krankenhaus weiterbehandelt. (OH)

