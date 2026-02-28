Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenvortest positiv - E Scooter bleibt stehen

Gotha (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines 45jährigen E-Scooterfahrers in der Bahnhofstraße in Gotha am Samstagmorgen wurde dieser einem Drogenvortest unterzogen, denn auch der Gebrauch eines E-Scooters unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln ist verboten. Der Test schlug positiv auf THC an, was einen kürzlichen zuvor stattgefundenen Cannabiskonsum als Ursache haben könnte. Zum rechtssicheren Nachweis wurde eine Blutentnahme beim Fahrer durchgeführt. Weiterfahren durfte er nicht. Ob er eine Strafe zu erwarten hat, wird das Ergebnis des Bluttests zeigen.

