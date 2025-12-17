Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Unfallverursacher gesucht

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am 17.12.2025 im Zeitraum von 11:32 Uhr bis 11:45 Uhr kam es vor einer Bäckerei in der Pirmasenser Straße in Thaleischweiler-Fröschen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bisher unbekannte Unfallverursacher stieß vermutlich beim Rangieren gegen den weißen Hyundai i30 der Geschädigten. Hierbei beschädigte der Unbekannte die Heckstoßstange des Geschädigten. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich nach aktuellem Ermittlungsstand um einen blauen PKW.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell