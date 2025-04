Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Föhrden-Barl

Henstedt-Ulzburg - Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Einfamilienhäuser - Unbekannte erlangen Bargeld

Föhrden-Barl / Henstedt-Ulzburg (ots)

Von Donnerstag auf Freitag (17./18.04.2025) ist es in der Jahnstraße in Henstedt-Ulzburg zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Am folgenden Samstag (19.04.2025) ist es wiederum in der Hauptstraße in Föhrden-Barl zu einem vollendeten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem Unbekannte Bargeld entwendeten.

Der versuchte Einbruch ereignete sich in einem Zeitraum von Donnerstagmittag bis Freitagmittag. Eine unbekannte Täterschaft scheiterte beim gewaltsamen Eindringen und hinterließ mehrere Beschädigungen an einer Hintertür des Hauses.

Eine gleichfalls unbekannte Täterschaft drang in einer Zeit von 10:30 Uhr bis 18:00 Uhr über die Terrassentür gewaltsam in die Wohnräume ein und durchsuchte mehrere Räumlichkeiten. Mit insgesamt über 4.000 Euro Bargeld verließ man den Tatort in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg -dortiges Sachgebiet 4- hat die Ermittlungen zu den beiden Einbruchstaten übernommen und fragt nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen in jeweiliger Tatortnähe machen können?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder schriftlich per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell