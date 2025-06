Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebstahl aus Wohnmobil

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße;

Tatzeit: 22.06.2025, zwischen 21.45 Uhr und 23.15 Uhr;

In ein Wohnmobil eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Enscheder Straße in Gronau. Sonntagabend zwischen 21.45 Uhr und 23.15 Uhr öffneten die Täter gewaltsam eine Seitenscheibe und gelangten so in das Innere. Sie entwendeten persönliche Gegenstände und Kleingeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell