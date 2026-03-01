Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht auf dem Fahrrad unterwegs

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00.20 Uhr führten Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Gotha in der Uelleber Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle mit einem 31-jährigen Radfahrer durch. Dabei stellten sie fest, dass dieser mit mehr als 1,7 Promille Alkohol in der Atemluft unterwegs war. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme zu Beweiszwecken veranlasst. Den 31-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (av)

