Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kupferfallrohre entwendet - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

An zwei Tatorten entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht zum 01. März jeweils ein Kupferfallrohr an einem Wohnhaus. Die Häuser befanden sich in der Gothaer Straße und in der Straße "Am Sembach". Der entstandene Schaden wurde mit wenigen Hundert Euro angegeben. Die Gothaer Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem oder den noch unbekannten Dieben geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 03621-781124 entgegengenommen. Bezugsnummern 0051845/2026 oder 0051846/2026. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell