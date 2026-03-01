PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Entwendetes Fahrrad bei Verkehrskontrolle aufgefunden

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein 39-jähriger Mann geriet am Sonntag zur Mittagszeit in der Ohrdrufer Straße in eine Verkehrskontrolle der Gothaer Polizei. Ein Drogenschnelltest war bei dem Mann positiv, so dass er eine Blutprobe abgeben musste und nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren erwartet. Zudem stellten die Beamte fest, dass das mitgeführte Fahrrad Mitte letzten Monats als gestohlen gemeldet wurde. Dieses befindet sich nun im Gewahrsam der Polizei und könnte bald nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft dem eigentlichen Eigentümer zurückgegeben werden. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

