Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall

Förtha (Wartburgkreis) (ots)

Am frühen Abend des 28. Februar befuhr ein 56-jähriger Fahrer eines Honda Kraftrades die Frankfurter Straße. Im Rahmen eines Überholvorganges beabsichtigte der Mann wiedereinzuscheren und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Fortfolgend überschlug sich der Motorradfahrer und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 56-Jährige wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er im weiteren Verlauf seinen Verletzungen erlag. An der Honda entstand Totalschaden, diese wurde abgeschleppt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Frankfurter Straße. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

