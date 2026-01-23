Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Verkehrsunfall auf der Morsbachtalstraße

Remscheid (ots)

Am heutigen Morgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Morsbachtalstraße. Aufgrund der Erstmeldung über einen verunfallten PKW der auf der Seite liegt, mit zwei Personen im Fahrzeug, wurde der Hilfeleistungszug der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Löscheinheiten Hasten sowie Morsbach zur Einsatzstelle geschickt. Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Leichtkraftfahrzeug (45 km/h Auto) ist alleine verunfallt und auf der Seite liegen geblieben. Die beiden Insassen hatten sich bereits selbst befreit, wurden vom Rettungsdienst untersucht, konnten aber an der Einsatzstelle verbleiben. Da die Polizei bereits vor Ort war und die Einsatzstelle absicherte, konnten sich die Kräfte der Feuerwehr wieder einsatzbereit machen bzw. den Einsatz auf der Anfahrt abbrechen. Eingesetzt waren die Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Einheiten Hasten und Morsbach der freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt 32 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen. Zur Schadenshöhe und Unfallursache kann seitens der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden.

