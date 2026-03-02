PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit zwischen dem 27. Februar, 18.00 Uhr und gestern, 12.00 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich auf ein Grundstück in der Kleinen Gehrener Straße. Im weiteren Verlauf öffneten der oder die Täter eine dort befindliche Garage gewaltsam und entwendeten daraus ein E-Bike der Marke "Focus". Das Beutegut in der Farbe Schwarz hat einen Wert von rund 5.800 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0051988/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha

